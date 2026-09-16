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Patrícia Comunello

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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 00:25

Ganha-Ganha Farroupilha mobiliza comércio para elevar vendas em setembro

Mais lojas se instalaram no Parque Harmonia, palco do Acampamento Farroupilha

Mais lojas se instalaram no Parque Harmonia, palco do Acampamento Farroupilha

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Jornal do Comércio
Se tem Liquida Porto Alegre em fevereiro e começo de março, dependendo da agenda de Carnaval, tem Ganha-Ganha Farroupilha em setembro, com a diferença que há premiação em dinheiro. A campanha, que vai até o dia 26, busca, a exemplo do Liquida, mudar o desempenho do fluxo no mês.

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