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Patrícia Comunello

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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 10:44

Press Café voltará ao ParkShopping Canoas perto da pista de patinação

Press Café terá quiosque (imagem simula a futura operação) no piso 2 do ParkShopping Canoas

Press Café terá quiosque (imagem simula a futura operação) no piso 2 do ParkShopping Canoas

GRUPO PRESS/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Frequentadores do ParkShopping Canoas, na cidade vizinha de Porto Alegre, vão ter de volta uma das grifes de cafeteria gaúcha. Em meados de outubro, o Grupo Press informou à coluna Minuto Varejo que abrirá operação do Press Café abre em quiosque num dos pontos de maior fluxo do shopping: na vizinhança da pista de patinação no gelo.

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