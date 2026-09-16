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Patrícia Comunello

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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 16:16

TchêOfertas vai do digital para o físico em parceria com a Vero

Plataforma de compra de ingressos para complexos de lazer fez parceria com Banrisul

Plataforma de compra de ingressos para complexos de lazer fez parceria com Banrisul

TCHÊ OFERTAS/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Do digital para o físico. Quem costuma comprar bilhetes para atrações turísticas, de parques e complexos na Serra Gaúcha e em Santa Catarina, pelo TchêOfertas pode também usar totens da Vero. A plataforma firmou parceria com o braço de pagamentos do Banrisul, informou a TchêOferta à coluna Minuto Varejo.

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