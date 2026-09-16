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Patrícia Comunello

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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 23:59

Jockey Club ganhará cafeteria projeto de entretenimento

Empreendedora aposta na força do ambiente e a história ligada ao complexo na orla da Capital

Empreendedora aposta na força do ambiente e a história ligada ao complexo na orla da Capital

TÂNIA MEINERZ/JC
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Patrícia Comunello
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Um dos lugares mais icônicos da orla de Porto Alegre vai ganhar novo projeto para impulsionar a atração do lugar que fez sucesso no passado com o auge das corridas de cavalos no Hipódromo do Cristal. O Jockey Club terá operação gastronômica, com o Jockey Café, conectada com experiência e primeira operação com estreia de novo operador.

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