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Patrícia Comunello

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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 21:40

QuintoAndar abre marketplace de locações para imobiliárias gaúchas

Imobiliárias parceiras podem levar imóveis à plataforma, ampliando alcance e liquidez", diz Lessa

Imobiliárias parceiras podem levar imóveis à plataforma, ampliando alcance e liquidez", diz Lessa

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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O Rio Grande do Sul ganha mais relevância na operação da plataforma de locação e venda de imóveis QuintoAndar, considerada a maior player online do setor no Brasil. A aproximação com o mercado regional vem em duas frentes. Imobiliárias do Rio Grande do Sul já podem ingressar no marketplace da marca, um dos braços de negócios, para locações.

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