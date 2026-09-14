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Patrícia Comunello

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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 00:25

Coluna de quinta

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Coluna mostra o lado varejo do Acampamento Farroupilha e da Casa Cor RS. 

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