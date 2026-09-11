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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 20:04

Sephora e Zara levam novidades ao BarraShoppingSul que não estão no Iguatemi

Rede fez um grande super agito com influenciadores e fila de clientes

Rede fez um grande super agito com influenciadores e fila de clientes

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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O desembarque de duas grifes internacionais em sequência no BarraShoppingSul, na Zona Sul de Porto Alegre, não é só um retorno. A gigante de moda Zara (espanhola) e a de cosméticos Sephora (francesa) voltaram com diferenças, inovações no ponto, produtos exclusivos e rivalizando até mesmo com as co-irmãs, que ficam no concorrente Iguatemi POA, na Zona Norte.

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