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Patrícia Comunello

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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 17:18

No Ponto: Intimmi Care, Ganha-Ganha Farroupilha e Revolução dos Preços no Pop Center

Estrutura da Intimmi Care (projeto) reúne serviços de cuidados para saúde feminina

Estrutura da Intimmi Care (projeto) reúne serviços de cuidados para saúde feminina

ANA CLAUDIA NUNES/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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> A Intimmi Care, "loja" de serviços de saúde da mulher, estreou no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. É a primeira franquia no Estado e quarta da rede catarinense. A unidade abrange cuidados com menopausa, saúde íntima e bem-estar. A "loja", na rua Dr. Timóteo, 565, atende apenas particular. A franqueada Aline Winter Opitz investiu R$ 580 mil e aposta no mercado: "Há demanda cada vez maior por acolhimento, informação e atendimento personalizado."

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