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Patrícia Comunello

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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 00:25

No Ponto

Serão 40 mil pratos na parceria com a Tramontina nos restaurantes do grupo dono do Mamma Mia

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/GALETO MAMMA MIA/DIVULGAÇÃO/JC
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O SindilojasPOA tem quase 50 postos de trabalho em diferentes ocupações na plataforma Sindivagas, que conecta empresas a profissionais. O maior número é em vendas. Há vagas em operações como BarraShoppingSul, Moinhos Shopping, Shopping Total e Bourbon Assis Brasil.

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