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Patrícia Comunello

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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 16:49

Tramontina e Mamma Mia se unem em collab inédita com 40 mil pratos decorativos

Serão 40 mil pratos na parceria com a Tramontina nos restaurantes do grupo dono do Mamma Mia

Serão 40 mil pratos na parceria com a Tramontina nos restaurantes do grupo dono do Mamma Mia

GALETO MAMMA MIA/DIVULGAÇÃO/JC
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Duas grifes ligadas à mesa, mas com diferentes papéis, acabam de se unir em uma campanha inédita para os consumidores. A gigante gaúcha Tramontina e o grupo dono do Galeto Mamma Mia, grife da culinária italiana dos imigrantes, estão em collab que vai distribuir 40 mil pratos decorativos. A promoção está atrelada a pedidos do cardápio.

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