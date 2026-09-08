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Patrícia Comunello

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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 09:03

Bluefit, de fundo bilionário de Abu Dhabi, vai abrir em esquina de região mais valorizada de Porto Alegre

Minuto Varejo - Academia - Bluefit - esquina rua Cipó com avenida João Wallig - Passo d'Areia - porto alegre - rede fundo Mubadala - maior acionista - primeira unidade RS

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PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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Pergunta da coluna Minuto Varejo: o que vai abrir em uma esquina na região mais valorizada de Porto Alegre, na vizinhança de dois grandes shopping centers? Não, não será farmácia. Desembarca no ponto na Capital, em breve, uma nova rede de academias, controlada pelo fundo bilionário (em dólar, se for em reais, é trilionário) Mubadala, de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. 

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