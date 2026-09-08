Bluefit, de fundo bilionário de Abu Dhabi, vai abrir em esquina de região mais valorizada de Porto Alegre

Patrícia Comunello
A coluna foca novidades sobre operações, tendência e desempenho do consumo e traz olhar de quem empreende no varejo do Rio Grande do Sul, com conteúdo multimídia.
Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Alguns dos nossos patrocinadores
A coluna foca novidades sobre operações, tendência e desempenho do consumo e traz olhar de quem empreende no varejo do Rio Grande do Sul, com conteúdo multimídia.
Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 09:03
Minuto Varejo - Academia - Bluefit - esquina rua Cipó com avenida João Wallig - Passo d'Areia - porto alegre - rede fundo Mubadala - maior acionista - primeira unidade RSPATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC