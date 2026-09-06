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Patrícia Comunello

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Publicada em 06 de Setembro de 2026 às 18:18

Centro de Porto Alegre ganha nova área de eventos na sede da CDL

Klein diz que a estrutura dará conta de demandas e já recebeu encontro de entidades

Klein diz que a estrutura dará conta de demandas e já recebeu encontro de entidades

CDL PORTO ALEGRE/DIVULGAÇÃO/JC
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Escada e elevador panorâmicos na fachada e centro de eventos com capacidade para dar conta de uma lacuna no Centro de Porto Alegre. Duas virtudes que o presidente da CDL POA, Carlos Klein, destaca do centro de eventos que recém-estreou na sede da entidade, na avenida Júlio de Castilhos, área que foi arrasada pela enchente de 2024.

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