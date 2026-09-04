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Patrícia Comunello

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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 17:49

Raia monta "farmácia piquete" no Acampamento Farroupilha e projeta mais vendas no RS

"Piquete farmácia" da Raia fica até dia 21, com atrativos de compras online e serviços

"Piquete farmácia" da Raia fica até dia 21, com atrativos de compras online e serviços

RAIA/DIVULGAÇÃO/JC
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Uma das maiores redes de farmácia do Brasil entrou no clima da festa mais gaúcha durante setembro. A Raia montou seu "piquete" pelo quinto ano no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. Segundo a marca, o período puxa vendas não só no ponto, como em todo o Estado, que soma 140 lojas, 48 na Capital. No País, são 3,7 mil pontos (Raia e Drogasil). 

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