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Patrícia Comunello

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Publicada em 06 de Setembro de 2026 às 19:10

No Ponto: Nacional, Unidasul, Bistek, Bluefit, The Almer, Livraria Ledur, Raia, Guarapari e Fort

Representantes do grupo Unidasul (Rissul e Macromix) visitaram instalações do ex-Nacional

Representantes do grupo Unidasul (Rissul e Macromix) visitaram instalações do ex-Nacional

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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> A Real Empreendimentos, do grupo Josapar (arroz Tio João) e dona de imóveis do ex-Nacional, vem tendo fluxo de peso em um dos pontos mais cobiçados: da rua José de Alencar, no bairro Menino Deus. O Bistek, de Santa Catarina, visitou o ponto há duas semanas. Na última sexta-feira, foi a vez de diretores do Unidasul, dono do Rissul e Macromix, conferirem a condição das instalações. O Asun, que negociou três unidades no Litoral, todas da Real, também está no páreo, avisa o presidente da rede, Antonio Ortiz Romacho. Vizinhança está ansiosa pelo desfecho do "leilão".  

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