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Patrícia Comunello

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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 14:09

Fabiano Zortéa é um dos nomes mais influentes do empreendedorismo brasileiro

Especialista lembra que reputação e repertório pesaram na seleção

Especialista lembra que reputação e repertório pesaram na seleção

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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Tem gaúcho na lista da Pulso 2026/2027, com 30 nomes mais influentes no empreendedorismo do Brasil. Fabiano Zortéa, coordenador de varejo do Sebrae-RS e que esteve na 58º Convenção Nacional do Comércio Lojista (OmniVarejo), na Paraíba, que teve cobertura do Minuto Varejo, entrou na lista pela primeira vez.

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