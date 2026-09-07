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Patrícia Comunello

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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 18:48

'Não é só ter uma loja bonita, com bom sofazinho ou café', alerta Fabio Neto

'Consumidor decide no online'

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PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"O Brasil já é chinês", avisou o sócio da Startse Fabio Neto, após descrever, no palco da OmniVarejo 2026, o que está reformatando a face do varejo e que tem a ver com a presença de asiáticos no mercado, novas práticas de gestão e venda e como o consumidor está definindo a compra. "Ele decide no online e não é na hora de pagar", descreve Neto, que mapeou quatro reconfigurações em curso no setor.

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