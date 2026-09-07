Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 18:53

Omnicanalidade bem feita e IA com novos processos melhoram eficiência, diz Eneas, da VTEX

Enea diz que tecnologia deve estar acoplada à cultura e a processos

Enea diz que tecnologia deve estar acoplada à cultura e a processos

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Conjugar e implementar tecnologia em múltiplos canais - do físico ao digital - gera mais ganhos para o varejista, garantiu o presidente da VTEX no Brasil, Massimo Enea. O executivo da gigante brasileira de soluções em tech, muito plugadas em adoção de rotinas para turbinar a operação, foi um dos palestrantes da OmniVarejo 2026, em João, na Paraíba, de 27 a 29 de agosto, que teve a cobertura da coluna Minuto Varejo.

Notícias relacionadas