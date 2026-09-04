Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 00:44

Rede de Viamão abre segundo supermercado em Porto Alegre

Loja no Ecoville Mall agora tem a bandeira da rede Guarapari, de Viamão

Loja no Ecoville Mall agora tem a bandeira da rede Guarapari, de Viamão

SUPERMERCADOS GUARAPARI/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Um supermercado nativo de Viamão está crescendo em Porto Alegre. Isso mesmo. O Supermercados Guarapari acaba de estrear a segunda loja na Capital e quinta da marca. "A loja representa a renovação de votos de crescimento e expansão", resume o diretor da bandeira, Luiz Pereira, em vídeo para a coluna Minuto Varejo, em meio ao primeiro dia da 

Notícias relacionadas