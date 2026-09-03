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Patrícia Comunello

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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 18:20

Fort, atacarejo de SC, faz seleção para 180 vagas em Erechim

Inauguração Fort Atacadista na Av. Manoel Elias Porto Alegre

Inauguração Fort Atacadista na Av. Manoel Elias Porto Alegre

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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A rede de atacarejo de Santa Catarina Fort Atacadista fará seleção para 180 vagas de emprego na próxima loja que vai abrir no mercado gaúcho, prevista para Erechim, no Alto Uruguai e na divisa com o estado vizinho. O grupo Pereira, dono da bandeira, informou à coluna Minuto Varejo que os candidatos podem se habilitar de 9 a 11 no Sine da cidade.

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