Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 19:51

No Ponto: Comercial Zaffari e Stok Center, Fecomércio-RS, CNC

Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
> A Comercial Zaffari abre, em 1º de outubro, em Rio Grande, o 48º Stok Center. Novas lojas em Santo Ângelo e Camaquã completam as aberturas de 2026. O grupo chegará a 59 filiais (50 atacarejos e nove supermercados).  

Notícias relacionadas