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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 19:51

"Shopping" da Expointer vai do popular ao luxo e está pronto para feriadão

Neto, da Los Corrales, mostra o precursor da bota: o garrão de potro

Neto, da Los Corrales, mostra o precursor da bota: o garrão de potro

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/.JC
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A Expointer é um mega shopping a céu aberto, com itens para todos os bolsos, do popular ao luxo. Segmentos nichados, com produtos ligados à vida campeira, e que têm recorrência na feira (marcas que voltam a cada ano) mostram melhor desempenho, apurou a coluna Minuto Varejo, ao percorrer o palco do evento, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, nesta quarta-feira (2).

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