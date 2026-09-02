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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 09:56

Comercial Zaffari se aproxima da meta de 60 lojas com novo Stok em Rio Grande

Antes de Rio Grande, Comercial Zaffari abriu Stok Center em Carazinho, perto de Passo Fundo

Antes de Rio Grande, Comercial Zaffari abriu Stok Center em Carazinho, perto de Passo Fundo

COMERCIAL ZAFFARI/DIVULGAÇÃO/JC
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A gigante de atacarejos do Rio Grande do Sul está pertinho de atingir uma meta: 60 lojas. O comando da Comercial Zaffari tinha repassado o plano de chegar ao número até 2027. Vai ser quase já este ano. Com a nova loja da bandeira Stok Center em Rio Grande, que abre em 1º de outubro, e mais duas previstas até dezembro, o grupo, segundo maior do Estado (ranking da Agas), completará 59 unidades - 50 atacarejos e nove supermercados.   

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