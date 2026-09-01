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Patrícia Comunello

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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 16:28

Cacau Show ganha "super store" no ParkShopping Canoas

Nova loja da marca de chocolates também tem mesinhas externas no ParkShopping Canoas

Nova loja da marca de chocolates também tem mesinhas externas no ParkShopping Canoas

PARKSHOPPING CANOAS/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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A maior rede de varejo de chocolate do mundo ganhou mais espaço e mix em um dos shopping centers de Canoas. A Cacau Show, que já estava no mix do ParkShopping Canoas, estreou na nova proposta (trocou de posição no empreendimento) nesta terça-feira (1º) com entrega completa da marca, informou, à coluna Minuto Varejo, a direção do complexo, ligado ao grupo Multiplan, também dono do BarraShoppingSul

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