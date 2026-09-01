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Patrícia Comunello

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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 17:01

Endividamento e atrasos de contas têm leve recuo entre porto-alegrenses em julho

Moradores têm menor comprometimento com dívidas, mas ainda em patamar elevado

Moradores têm menor comprometimento com dívidas, mas ainda em patamar elevado

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Menos famílias com dívidas e menos atrasos de débitos em Porto Alegre em julho, apontou a mais recente Pesquisa de Endividamento e Inadimplência das Famílias (PEIC-RS), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em nota enviada à coluna Minuto Varejo

Pelo levantamento, 86,4% das famílias estavam endividadas em julho, após registrar 86,9% em junho de 2026. Um recuo muito leve. A média histórica da série é de 72,8%. Mas a CNC apurou que a porção endividada ainda está acima de julho de 2025, quando a condição abrangia 85,3% das pessoas. A percepção de "muito endividados" passou de 18,1%, em junho, para 15,9% em julho, dado abaixo do de 19% do ano passado.

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