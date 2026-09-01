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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 17:31

Intimmi Care, focada em saúde da mulher, abre primeira franquia no RS

Estrutura da Intimmi Care (projeto) reúne serviços de cuidados para saúde feminina

Estrutura da Intimmi Care (projeto) reúne serviços de cuidados para saúde feminina

INTIMMI CARE/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Uma "loja" com foco em serviços ligados à saúde da mulher acaba de estrear em uma das regiões mais valorizadas de Porto Alegre. A primeira franquia da Intimmi Care no Rio Grande do Sul (quarta da rede e primeira fora de Santa Catarina) já opera no bairro Moinhos de Vento, informou a rede, em nota à coluna Minuto Varejo

"É um modelo de atendimento voltado ao acompanhamento da menopausa, à saúde íntima e ao bem-estar feminino. Cuidado integral, baseado em conhecimento científico e acolhimento", descreve a marca. A médica ginecologista e sexóloga Adriana El Haje fundou a Intimmi Care em 2021.

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