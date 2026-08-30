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Patrícia Comunello

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Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 20:29

McDonalds abre nova loja em Porto Alegre e encaminha outras três filiais

Será a terceira unidade nova em Porto Alegre em 2022 e a 25ª na cidade

Será a terceira unidade nova em Porto Alegre em 2022 e a 25ª na cidade

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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A rede de fast-food norte-americana McDonald's está com outra loja praticamente pronta para abrir em Porto Alegre. Vai ser a terceira de 2022 e a quarta no Rio Grande do Sul no mesmo período. A nova unidade fica no entorno do Shopping Iguatemi e deve inaugurar em breve. Por nota, a Arcos Dorados, representante no Brasil da marca norte-americana, confirmou a inauguração. 

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