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Patrícia Comunello

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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 09:10

O que os porto-alegrenses mais pedem para café da manhã pelo 99Food?

Aplicativo aponta que moradores têm hábito de comer de manhã, puxando os pedidos

Aplicativo aponta que moradores têm hábito de comer de manhã, puxando os pedidos

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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O que os porto-alegrenses mais pedem por aplicativo para comer de manhã? Alguém arrisca? O 99Food, da chinesa Didi, montou para a coluna Minuto Varejo o "cardápio", que mostra o líder da preferência à frente até mesmo do tradicional cacetinho

pão de queijo é o rei do cardápio matinal (6h às 11h) de quem está na Capital. Detalhe: Porto Alegre também teve o maior crescimento dos pedidos do pãozinho que nem é tipicamente gaúcho, mas mineiro, no País em julho, à frente de São Paulo e Rio de Janeiro, assinala o app, em nota à coluna. 

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