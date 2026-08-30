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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 19:02

Pioner: 'Nova tecnologia veio para servir e não para ser servida'

Comitiva buscou novidades e foi a maior na história da convenção

Comitiva buscou novidades e foi a maior na história da convenção

/FEDERAÇÃO VAREJISTA RS/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
O presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner, destaca que o evento trouxe três pontos que são cruciais para o setor. "Primeiro, é o varejo real, depois o da  autenticidade, que envolve a conexão da empresa com seu público (base das comunidades) e humanização da tecnologia", lista Pioner.  "A IA é meio estruturante. Ela veio para servir e não para ser servida", pontuou o dirigente: "É muito comum querer pegar a melhor IA e aplicar em processos que não estão adequados. A cultura precisa estar por trás desse novo momento. A tecnologia ajuda na construção, mas de acordo com princípios", arrematou. A comitiva gaúcha levou integrantes de CDLs de diversas cidades. Outra novidade foi a terceira geração da cdlia, que foi desenvolvida a partir do Estado e abraçada pela CNDL.

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