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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 19:02

OmniVarejo com 2,5 mil dirigentes lojistas do Brasil desmistifica IA e foca humano

Mais de 2,5 mil dirigentes de entidades do setor participaram das sessões na capital paraibana

Mais de 2,5 mil dirigentes de entidades do setor participaram das sessões na capital paraibana

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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* De João Pessoa, Paraíba 

A máxima de que inteligência artificial (IA) está no centro foi renovada pela 58ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, chamada agora de OmniVarejo, no segundo dia, nesta sexta-feira (28), no Centro de Convenções de João Pessoa, na Paraíba. Mas os mais de 2,5 mil participantes, entre eles uma comitiva gaúcha liderada pela Federação Varejista do RS, assistiram a visões mais pragmáticas sobre o uso da tecnologia, submetida à gestão e revisão de processos, e humanizadas sobre a relação com varejistas e consumidores.

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