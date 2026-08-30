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Patrícia Comunello

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Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 00:50

Farmácia ou padaria na esquina? Santa Maria contraria a regra

Santa Maria: franquia catarinense vai suceder unidade da operação fechada pelo varejo farmacêutico

Santa Maria: franquia catarinense vai suceder unidade da operação fechada pelo varejo farmacêutico

/BREAD KING/DIVULGAÇÃO/JC
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Farmácia abrindo em esquina virou um clássico do varejo gaúcho. As marcas são rápidas em conseguir novos pontos. Um deles é curioso. A Panvel vai trocar a posição da filial de uma esquina para outra em frente no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre, onde a Padaria Petrópolis fechou em maio, após incêndio. O local teve demolição do antigo prédio e uma nova construção será feita, já licenciada na prefeitura. A Petrópolis ocupará um imóvel um pouco acima. Perto, na área do campus da Pucrs, a rede São João terá uma unidade no encontro da avenida Ipiranga com rua Cristiano Fischer, no mesmo terreno de um novo McDonald's. Mas no Centro do Rio Grande do Sul, a lógica está sendo quebrada. Em uma esquina onde havia uma farmácia, vai abrir um negócio de pães. "Em Santa Maria, ex-farmácia vai virar padaria", avisa a lojista Ângela Saccol Bagolin, vice-presidente do Sindilojas Centro, ao Minuto Varejo. Ângela fez o alerta, após ver na coluna a notícia sobre o ponto da Panvel.

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