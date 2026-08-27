Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 14:11

Loja da MG e avanço de marcas chinesas aceleram expansão do grupo DRSUL

Santarém, diretor do grupo DRSUL, detalha lojas abertas em 2026 e mais previstas até 2027

Santarém, diretor do grupo DRSUL, detalha lojas abertas em 2026 e mais previstas até 2027

GRUPO DRSUL/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
No programa da semana do Minuto Varejo, o desembarque de uma nova grife de carros híbridos e a multiplicação de operações de modelos importados. Um dos diretores do grupo gaúcho DRSUL fala sobre a estreia da loja da marca britânica MG e do avanço das gigantes chinesas.

Notícias relacionadas