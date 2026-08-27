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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 14:01

Youcom em Torres, carros ingleses e chineses, Pop Center com MEI no programa do Minuto Varejo

Programa traz informações em entrevistas ligadas ao Vésta Shopping, DRSUL e Pop Center

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PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Novo episódio do podcast (65) e programa do Minuto Varejo traz novidades de novas lojas e expansão do setor direto de Torres, no Litoral gaúcho, Caxias do Sul, na Serra, e do Centro de Porto Alegre.

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