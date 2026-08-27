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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 08:58

Zara e Sephora já têm data para abrir no BarraShoppingSul

Zara terá maior loja no Rio Grande do Sul e tem a Pop Me, do Paraná, como vizinha

Zara terá maior loja no Rio Grande do Sul e tem a Pop Me, do Paraná, como vizinha

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Duas grifes globais vão desembarcar quase juntas no maior shopping center do Rio Grande do Sul, em extensão de área bruta locável (ABL). A espanhola Zara e a francesa Sephora chegarão em sequência de dois dias ao BarraShoppingSul, informou à coluna Minuto Varejo. a direção do complexo, ligado ao grupo Multiplan, mesmo dono do ParkShopping Canoas.

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