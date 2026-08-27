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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 00:25

No Ponto: Zara, Sephora, Shopee, Pittol, Liquida Gravataí, Laghetto e CDL-POA

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> A Zara, do BarraShoppingSul, deve ser inaugurada em 10 de setembro. A Sephora estreia dia 11.

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