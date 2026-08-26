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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 13:26

Gol soma mais de 3,5 mil passageiros em voo de Porto Alegre a Foz do Iguaçu

Gol começou a ter voos diretos de Porto Alegre para Foz do Iguaçu em julho

Gol começou a ter voos diretos de Porto Alegre para Foz do Iguaçu em julho

TÂNIA MEINERZ/JC
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Patrícia Comunello
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Dentro de expansão de destinos com pegada turística, a Gol destaca o êxito do voo direto entre Porto Alegre e Foz do Iguaçu, onde estão as exuberantes Cataratas do Iguaçu. Dados de fluxo da ligação, que estreou em julho, repassados à coluna Minuto Varejo, mostram que mais de 3,5 mil passageiros viajaram nas conexões.

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