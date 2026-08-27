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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 11:09

Padaria vai abrir em esquina onde farmácia fechou em Santa Maria

Marca de rede catarinense já está na fachada do ponto na esquina que teve farmácia São João

Marca de rede catarinense já está na fachada do ponto na esquina que teve farmácia São João

BREAD KING/DIVULGAÇÃO/JC
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"Em Santa Maria, ex-farmácia vai virar padaria", avisa, para a coluna Minuto Varejo, Ângela Saccol Bagolin, vice-presidente do Sindilojas Centro, depois de ler a notícia na coluna de que a rede de farmácias vai ocupar a esquina onde foi a padaria que teve incêndio em Porto Alegre. A Panvel vai "atravessar" a rua (já tem filial em frente). Na cidade do Centro do Estado, a história é inversa. 

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