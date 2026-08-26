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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 00:25

Cestto abre novo ciclo de expansão do Zaffari em São Paulo

Unidade em Taboão da Serra será a primeira do atacarejo fora do Estado, com aporte de R$ 95 milhões

Unidade em Taboão da Serra será a primeira do atacarejo fora do Estado, com aporte de R$ 95 milhões

fotos GRUPO ZAFFARI/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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O mais novo atacarejo do Grupo Zaffari, que abre nesta quinta-feira (27) em Taboão da Serra, colada à capital paulista, não é apenas o primeiro atacarejo fora do Rio Grande do Sul ou mais um da grife varejista gaúcha. É o maior da série Cestto, que nasceu em 2023, e inaugura um novo ciclo de expansão (em se tratando de Zaffari, nada é pequeno) no estado mais rico do Brasil.

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