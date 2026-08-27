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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 07:44

Marca Isabela resgata origem gaúcha em campanha publicitária

Peças da campanha da Isabela resgatam relação com sabores e ingredientes gaúchos

Peças da campanha da Isabela resgatam relação com sabores e ingredientes gaúchos

ISABELA/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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"De onde eu vim, o sabor é assim.” O teaser está na campanha de uma marca com origem no Rio Grande do Sul e que faz esse resgate, informa a operação à coluna Minuto Varejo. A Isabela, fundada em 1954 e com cardápio de massas a biscoitos e fábrica na Serra Gaúcha.

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