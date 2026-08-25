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Patrícia Comunello

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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 16:11

Porto Alegre ganhará livraria numa homenagem de filho para pai e onde terá hotel Emiliano

Projeto mostra como será a Ledur Livraria no Nilo Square, em área nobre de Porto Alegre

Projeto mostra como será a Ledur Livraria no Nilo Square, em área nobre de Porto Alegre

PROJETO LEDUR LIVRARIA/DIVULGAÇÃO/JC
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Uma das regiões mais valorizadas e onde se multiplicam empreendimentos de alto padrão vai ser o destino da nova livraria que Porto Alegre vai ganhar em breve. Mais do que se instalar no Nilo Square, que terá o hotel boutique Emiliano, a Ledur Livraria e Estação Cultural é uma declaração de amor de filho para o pai, realça a coluna Minuto Varejo, que recebeu nesta terça-feira a novidade.

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