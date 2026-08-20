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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 15:33

Expoagas registra R$ 830 milhões e quase 70 mil visitantes

Fluxo na Expoagas bateu recorde e enfrentou desafio de áreas maiores e corredores estreitos

Fluxo na Expoagas bateu recorde e enfrentou desafio de áreas maiores e corredores estreitos

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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A edição da 43ª edição da Expoagas somou R$ 830 milhões em negócios, acima da previsão da organização, que apostava em R$ 800 milhões. A cifra ficou 4,4% acima do valor de 2025, que foi de R$ 795 milhões. O público também ficou bem acima, chegou a 69 mil pessoas, ante projeção que era de 60 mil visitantes. A expansão física que atraiu mais público também enfrentou limites de estrutura para mobilidade.

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