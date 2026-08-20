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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 14:57

Portões fechados por superlotação da Expoagas expõem limites do Centro de Eventos da Fiergs

Portões fechados no acesso principal gerou fila de carros em frente ao Centro de Eventos da Fiergs

Portões fechados no acesso principal gerou fila de carros em frente ao Centro de Eventos da Fiergs

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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A 43ª edição da Expoagas chega ao fim nesta quinta-feira (20) em Porto Alegre testando a paciência de expositores e visitantes. Mais um dia de superlotação do estacionamento e grande fluxo de carros de aplicativos e táxis levou ao fechamento dos portões pela manhã e em meio à chuva. A situação expõe os limites na capacidade do Centro de Eventos, comandado pela Federação das Indústrias do RS (Fiergs). O local é a principal estrutura para grandes eventos na Capital. 

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