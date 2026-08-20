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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 11:31

Restaurante "quase escondido" no Centro de Porto Alegre estreia Chá das 5

"O Chá das 5 nasceu muito da vontade de abrir o Palácio para esse outro momento", diz Zambrano

"O Chá das 5 nasceu muito da vontade de abrir o Palácio para esse outro momento", diz Zambrano

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Novidade no restaurante "quase escondido", como a coluna Minuto Varejo chamou a operação em vídeo lançado em junho passado nas redes sociais do JC, que fica no Palácio do Comércio, no Centro Histórico de Porto Alegre. O ZambranoGastrô, aberto em março, agora tem o Chá das 5, em dois dias da semana. A ideia combina experiência gastronômica e arquitetura e vista do lugar

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