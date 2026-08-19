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Patrícia Comunello

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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 18:59

Quinto Andar lança IA e estreia marketplace no Rio Grande do Sul

Dorigo aposta que o uso do assistente virtual vai elevar a eficiência e conversão da operação

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PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Encarada como a maior imobiliária do Brasil, pelo fluxo de 27 milhões de consultas mensais e com 10 mil empresas do setor na base, a Quinto Andar vai usar a arma número 1 de qualquer negócio hoje para gerar mais receita. A plataforma apresentou oficialmente nesta quarta-feira (19) em São Paulo o seu assistente virtual, Domi, baseado em inteligência artificial (IA). A coluna Minuto Varejo acompanhou o lançamento.

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