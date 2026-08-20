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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 00:25

No Ponto

Avenida Ipiranga com rua Cristiano Fischer - futura farmácia São João

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A São João vai estar no terreno da futura unidade do McDonald's na esquina da avenida Ipiranga com rua Cristiano Fischer, Zona Leste de Porto Alegre. Esquina com farmácia virou regra.

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