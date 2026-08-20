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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 00:25

Marcas apostam em proximidade

Tania e Martin mostram os três sabores da colaboração entre conterrâneas

Tania e Martin mostram os três sabores da colaboração entre conterrâneas

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Sorvebom, Fruki e Neugebauer, três conterrâneas do Vale do Taquari, estão em collabs que viraram atração na Expoagas. Sorvebom e Fruki são de Lajeado e Neugebauer, de Arroio do Meio. A nativa de gelatos lançou picolés de guaraná (inspirado no refrigerante) e de Mumu e Stikadinho, duas grifes do cardápio da gigante de chocolates. "Nos demos conta que estamos na mesma região. Primeiro, fizemos o sorvete com Mumu, que foi um sucesso. Agora resolvemos fazer mais e com as duas marcas", conta Martin Eckhardt, fundador da Sorvebom com a mulher Tania. Outras collabs estão na "geladeira". "Já acertamos verbalmente com outra marca. Vai ter novidade", adianta Eckhardt. A coluna obteve uma pista. "O desejo das duas empresas é que sim (sobre collab)", revela William Freitas, sócio-diretor da DaColônia. Será que pode vir por aí um picolé ou sorvete de pasta de amendoim? 

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