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Patrícia Comunello

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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 10:48

O que vai ter em esquina junto com novo Méqui em Porto Alegre?

Minuto Varejo - esquina obra unidade McDonald's - porto alegre - avenida Ipiranga com rua Cristiano Fischer - futura farmácia São João

Minuto Varejo - esquina obra unidade McDonald's - porto alegre - avenida Ipiranga com rua Cristiano Fischer - futura farmácia São João

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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Quem, como a coluna do Minuto Varejo, ficou curioso para saber o que vai ser no outro pequeno prédio que já aparece ao lado da futura unidade do McDonald's na esquina da avenida Ipiranga com rua Cristiano Fischer, Zona Leste de Porto Alegre?

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