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Patrícia Comunello

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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 14:32

"Vai ser a feira da proteína", avisa presidente, na largada da Expoagas

Segundo pavilhão de lonão ampliou em 60% a área de exposição da feira em 2026

Segundo pavilhão de lonão ampliou em 60% a área de exposição da feira em 2026

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"Vai ser a feira da proteína", avisou o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Junior, ao ser questionado pela coluna Minuto Varejo, sobre o ingrediente nutricional que vai comandar a cena da 43ª edição da Expoagas, aberta nesta terça-feira (18) e que vai até quinta-feira (20) no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

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