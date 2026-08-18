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Patrícia Comunello

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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 14:09

Supermercados vendendo mais que atacarejos pauta Expoagas 2026

Feira abre com setor de supermercados com melhores números que os atacarejos

Feira abre com setor de supermercados com melhores números que os atacarejos

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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Os supermercadistas entram no clima da Expoagas 2026, que abriu nesta terça-feira (18) em Porto Alegre, com desempenho acima do rival mais direto, os atacarejos. A Scanntech, gigante que monitora dados de varejo, repassou à coluna Minuto Varejo que o autosserviço de alimentação de lojas de vizinhança teve alta de 2,7% na receita em julho, enquanto as unidades de volume cresceram 1,5%

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