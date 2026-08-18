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Patrícia Comunello

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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 13:45

Pontal Shopping terá operação da Ulbra para turbinar fluxo

Projeto mostra como será a unidade da Ulbra, em área no segundo piso, próximo à Polícia Federal

Projeto mostra como será a unidade da Ulbra, em área no segundo piso, próximo à Polícia Federal

PONTAL SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC
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Chegou a vez do Pontal Shopping, o único de frente para a orla do Guaiba, no lado de Porto Alegre, ter o seu braço de educação. A direção do complexo informou à coluna Minuto Varejo que a Ulbra, com sede em Canoas, ocupará mega área dentro do mix. A locação, com foco em formação em Medicina, segue o que já se verifica em outros empreendimentos.

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