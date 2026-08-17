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Patrícia Comunello

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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 12:13

Lojas Colombo recebe currículos de demitidos da Casas Bahia e Ponto

Quando a unidade encerrou, funcionários chegaram e ficaram do lado de fora com mochilas nas costas

Quando a unidade encerrou, funcionários chegaram e ficaram do lado de fora com mochilas nas costas

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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O fechamento da Ponto, na rua do comércio de eletrodomésticos do Centro de Porto Alegre, foi além de mais um caso de loja fechando. “Funcionários da rede chegaram e ficaram do lado de fora com mochilas nas costas. Depois entraram e foram comunicados sobre a decisão. O clima ficou pesado na rua. Era de luto”, descreve uma funcionária de rede concorrente.

Após a “comoção” pelas demissões nas filiais do Grupo Casas Bahia, a Lojas Colombo orientou as próprias equipes (por WhatsApp) a receberem currículos dos demitidos.

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